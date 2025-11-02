Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Бистрович: в глубине души буду переживать за команду

Экс-игрок ЦСКА Бистрович: в глубине души буду переживать за команду
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович, ранее выступавший за ЦСКА, высказался об игре московской команды в текущем сезоне, а также заявил, что продолжает поддерживать красно-синих.

«Смотрел несколько матчей ЦСКА. Конечно, хорошо у них получается. Желаю им всего самого наилучшего. В таблице четыре—пять команд с разницей в два очка. Надеюсь, что такая борьба продолжится до конца сезона. У меня нет никакого фаворита. Посмотрим. Конечно, в глубине души буду переживать за ЦСКА. Но я сейчас в «Акроне» и болею за нас!» — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бистрович перебрался в «Акрон» из ЦСКА летом 2025 года. В текущем сезоне армейцы занимают первое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 30 очками в 14 играх. «Акрон» набрал 15 очков и располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
ЦСКА сделал шаг на пути к первому месту в РПЛ! Но потерял из-за травм двух игроков. LIVE
Live
ЦСКА сделал шаг на пути к первому месту в РПЛ! Но потерял из-за травм двух игроков. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android