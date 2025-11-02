Экс-игрок ЦСКА Бистрович: в глубине души буду переживать за команду

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович, ранее выступавший за ЦСКА, высказался об игре московской команды в текущем сезоне, а также заявил, что продолжает поддерживать красно-синих.

«Смотрел несколько матчей ЦСКА. Конечно, хорошо у них получается. Желаю им всего самого наилучшего. В таблице четыре—пять команд с разницей в два очка. Надеюсь, что такая борьба продолжится до конца сезона. У меня нет никакого фаворита. Посмотрим. Конечно, в глубине души буду переживать за ЦСКА. Но я сейчас в «Акроне» и болею за нас!» — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бистрович перебрался в «Акрон» из ЦСКА летом 2025 года. В текущем сезоне армейцы занимают первое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 30 очками в 14 играх. «Акрон» набрал 15 очков и располагается на 10-й строчке.