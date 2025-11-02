Арбитр Федотов высказался об удалении Георгия Мелкадзе в матче «Балтика» — «Ахмат»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении нападающий «Ахмата» Георгия Мелкадзе на 59-й минуте в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мелкадзе прыгнул на ногу соперника и додавил правой ногой. Это умысел, если будет травма у игрока «Балтики» – может быть и от двух матчей дисквалификации. Одно дело, когда ты в шаге, ногу некуда деть, а тут прыжок и додавливание.

Сам принять решение Абросимов не мог, он в целом плохо двигается по полю, а тут ещё и был перекрыт. Решение VAR позвать к монитору верное, удаление Мелкадзе верное. Вместо того, чтобы перепрыгнуть ногу соперника и продолжить движение с мячом, Георгий грубо нарушает правила», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 13 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).