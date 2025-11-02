Скидки
Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 2 ноября 2025, счёт 3:1, 10-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Вест Хэм Юнайтед» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в 10-м туре АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 одержали «молотобойцы». Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Мёрфи – 4'     1:1 Пакета – 35'     2:1 Ботман – 45+5'     3:1 Соучек – 90+8'    

Джейкоб Мёрфи на четвёртой минуте вывел гостей вперёд, Лукас Пакета на 35-й минуте сравнял счёт, а на 45+5-й минуте Свен Ботман отметился автоголом. Третий мяч лондонцев на 90+8-й минуте забил Томаш Соучек.

После этой игры «Вест Хэм» с семью очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл» с 12 очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 8 ноября примут на своём поле «Бёрнли», «сороки» 9 ноября на выезде встретятся с «Брентфордом».

Новости. Футбол
