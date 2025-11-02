«Вест Хэм Юнайтед» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в 10-м туре АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 одержали «молотобойцы». Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Джейкоб Мёрфи на четвёртой минуте вывел гостей вперёд, Лукас Пакета на 35-й минуте сравнял счёт, а на 45+5-й минуте Свен Ботман отметился автоголом. Третий мяч лондонцев на 90+8-й минуте забил Томаш Соучек.

После этой игры «Вест Хэм» с семью очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл» с 12 очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 8 ноября примут на своём поле «Бёрнли», «сороки» 9 ноября на выезде встретятся с «Брентфордом».