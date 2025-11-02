Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: жалко, что «Динамо» находится так низко в таблице РПЛ

Александр Мостовой: жалко, что «Динамо» находится так низко в таблице РПЛ
Комментарии

Экс-футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о нынешнем турнирном положении московского «Динамо». Бело-голубые с 17 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

«Был удивлён результату «Динамо» в матче с «Рубином». «Рубину» тоже нельзя отступать уже. Про «Динамо» я говорил ещё в начале сезона, жалко, что они находятся на таком месте в таблице.

Кто за это отвечает? Они должны отвечать и говорить, почему «Динамо» находится на таком месте. Будет то, что я говорил ещё полгода назад. Но скажу потом, когда это произойдёт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

