«Спартак» Кострома победил «Черноморец» и догнал по очкам лидирующий в Первой лиге «Урал»

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались костромской «Спартак» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин из Смоленска. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

На 21-й минуте полузащитник «Спартака» Александр Саплинов открыл счёт точным ударом с пенальти. На 38-й минуте хавбек «Черноморца» Антон Крачковский восстановил равенство в счёте. На 74-й минуте Саплинов оформил дубль. На 84-й минуте нападающий красно-белых Артур Гарибян забил третий мяч своей команды.

«Спартак» довёл число очков до 33 и сравнялся по этому показателю с лидирующими «Уралом» и «Факелом». У екатеринбуржцев остаётся перенесённая игра с «Челябинском» в запасе (5 ноября). «Факел» свой матч 17-го тура проведёт 3 ноября с «Торпедо». «Черноморец» с 17 очками в 17 матчах занимает 12-е место.