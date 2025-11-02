Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак Кострома — Черноморец, результат матча 2 ноября 2025, счёт 3:1, 17-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Спартак» Кострома победил «Черноморец» и догнал по очкам лидирующий в Первой лиге «Урал»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались костромской «Спартак» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин из Смоленска. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
3 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Саплинов – 21'     1:1 Крачковский – 38'     2:1 Саплинов – 74'     3:1 Гарибян – 84'    

На 21-й минуте полузащитник «Спартака» Александр Саплинов открыл счёт точным ударом с пенальти. На 38-й минуте хавбек «Черноморца» Антон Крачковский восстановил равенство в счёте. На 74-й минуте Саплинов оформил дубль. На 84-й минуте нападающий красно-белых Артур Гарибян забил третий мяч своей команды.

«Спартак» довёл число очков до 33 и сравнялся по этому показателю с лидирующими «Уралом» и «Факелом». У екатеринбуржцев остаётся перенесённая игра с «Челябинском» в запасе (5 ноября). «Факел» свой матч 17-го тура проведёт 3 ноября с «Торпедо». «Черноморец» с 17 очками в 17 матчах занимает 12-е место.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Позорное место «Торпедо» и свержение костромского «Спартака». Главное о Первой лиге. Видео
