Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили отстутствие Джику и Самошникова в заявке на матч с «Краснодаром»

В «Спартаке» объяснили отстутствие Джику и Самошникова в заявке на матч с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие защитников Александера Джику и Ильи Самошникова в заявке команды на матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Джику продолжает восстановление после полученной травмы голеностопа в игре с «Динамо» Махачкала. Самошников заболел», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 13 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 29 очков и занимает третье место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке. На первом месте в чемпионате располагается московский ЦСКА. В активе красно-синих 30 очков.

Материалы по теме
У автобуса «Спартака» разбили стекло перед игрой с «Краснодаром»! LIVE
Live
У автобуса «Спартака» разбили стекло перед игрой с «Краснодаром»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android