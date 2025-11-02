Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Спартаке» объяснили отстутствие Джику и Самошникова в заявке на матч с «Краснодаром»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие защитников Александера Джику и Ильи Самошникова в заявке команды на матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Джику продолжает восстановление после полученной травмы голеностопа в игре с «Динамо» Махачкала. Самошников заболел», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 13 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 29 очков и занимает третье место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке. На первом месте в чемпионате располагается московский ЦСКА. В активе красно-синих 30 очков.