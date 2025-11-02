Вратарь «Акрона» Гудиев: с Дзюбой у нас было бы больше преимущества над «Ростовом»

Вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался об отсутствии нападающего своей команды Артёма Дзюбы в победном матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

«Те ребята, которые играли с «Ростовом», справлялись с задачей. Но если бы ещё был Дзюба, то по тем длинным передачам, которых было не мало, думаю, у нас было бы ещё больше преимущества. Артём сильно помогает нам вверху. Он выигрывает много единоборств, выматывает защитников. Для «Акрона» большое преимущество иметь такого игрока, как Дзюба», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Дзюба пропустил игру 14-го тура из-за повреждения. Он является лучшим бомбардиром «Акрона» в РПЛ-2025/2026 с четырьмя мячами.