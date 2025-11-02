Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Гудиев: с Дзюбой у нас было бы больше преимущества над «Ростовом»

Вратарь «Акрона» Гудиев: с Дзюбой у нас было бы больше преимущества над «Ростовом»
Аудио-версия:
Вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался об отсутствии нападающего своей команды Артёма Дзюбы в победном матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

«Те ребята, которые играли с «Ростовом», справлялись с задачей. Но если бы ещё был Дзюба, то по тем длинным передачам, которых было не мало, думаю, у нас было бы ещё больше преимущества. Артём сильно помогает нам вверху. Он выигрывает много единоборств, выматывает защитников. Для «Акрона» большое преимущество иметь такого игрока, как Дзюба», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Дзюба пропустил игру 14-го тура из-за повреждения. Он является лучшим бомбардиром «Акрона» в РПЛ-2025/2026 с четырьмя мячами.

