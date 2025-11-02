«Балтика» после победы над «Ахматом» обогнала московский «Локомотив» в таблице РПЛ

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Тем самым команда Андрея Талалаева обогнала в турнирной таблице РПЛ московский «Локомотив».

Калининградская команда проиграла всего один матч к 14 туру, 28 сентября уступив ЦСКА со счётом 0:1.

После 14 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает четвёртое место. Новичок чемпионата России имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (+14), чем у железнодорожников (+11), у которых такое же количество очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).