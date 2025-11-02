Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» после победы над «Ахматом» обогнала московский «Локомотив» в таблице РПЛ

«Балтика» после победы над «Ахматом» обогнала московский «Локомотив» в таблице РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Тем самым команда Андрея Талалаева обогнала в турнирной таблице РПЛ московский «Локомотив».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

Калининградская команда проиграла всего один матч к 14 туру, 28 сентября уступив ЦСКА со счётом 0:1.

После 14 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает четвёртое место. Новичок чемпионата России имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (+14), чем у железнодорожников (+11), у которых такое же количество очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Балтика» несётся к очередной победе! У команды Черчесова большие проблемы. LIVE
Live
«Балтика» несётся к очередной победе! У команды Черчесова большие проблемы. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android