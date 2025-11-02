Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Селтик — Рейнджерс, результат матча 2 ноября 2025, счёт 3:1, 1/2 финала Кубка шотландской лиги 2025/2026

«Селтик» переиграл «Рейнджерс» и вышел в финал Кубка шотландской лиги
Комментарии

Окончен полуфинальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встречались «Селтик» и «Рейнджерс». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «кельты». Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго). В качестве главного арбитра матча выступил Ник Уолш.

Шотландия — Кубок лиги . 1/2 финала
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Селтик
Глазго
Окончен
3 : 1
ДВ
Рейнджерс
Глазго
1:0 Кенни – 27'     1:1 Тавернье – 81'     2:1 Макгрегор – 93'     3:1 Османд – 108'    
Удаления: нет / Осгор – 38'

Джонни Кенни на 27-й минуте вывел «кельтов» вперёд, у «джерс» на 38-й минуте красную карточку получил Тело Осгор. Джеймс Тавернье на 81-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, переведя игру в дополнительное время. Каллум Макгрегор на 93-й минуте забил второй гол «Селтика». На 108-й минуте забитым мячом отметился Киран Тирни.

В финале «Селтик» сыграет с «Сент-Мирреном» из Пейсли. Эта встреча состоится на «Хэмпден Парк» 14 декабря.

Календарь Кубка шотландской лиги
Турнирная сетка Кубка шотландской лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Новости. Футбол

