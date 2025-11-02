«Селтик» переиграл «Рейнджерс» и вышел в финал Кубка шотландской лиги

Окончен полуфинальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встречались «Селтик» и «Рейнджерс». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «кельты». Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго). В качестве главного арбитра матча выступил Ник Уолш.

Джонни Кенни на 27-й минуте вывел «кельтов» вперёд, у «джерс» на 38-й минуте красную карточку получил Тело Осгор. Джеймс Тавернье на 81-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, переведя игру в дополнительное время. Каллум Макгрегор на 93-й минуте забил второй гол «Селтика». На 108-й минуте забитым мячом отметился Киран Тирни.

В финале «Селтик» сыграет с «Сент-Мирреном» из Пейсли. Эта встреча состоится на «Хэмпден Парк» 14 декабря.