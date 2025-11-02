«Краснодар» — «Спартак»: гол Кордобы с передачи Сперцяна на 10-й минуте отменил VAR

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте нападающий Джон Кордоба забил после подачи полузащитника Эдуарда Сперцяна со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства VAR.

После 13 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 29 очков и занимает третье место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке. На первом месте в чемпионате находится московский ЦСКА, в активе красно-синих 30 очков.