Краснодар — Спартак Москва.
Станкович высказался об инциденте с автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал инцидент с разбитым стеклом автобуса красно-белых перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Спартак М
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'    

«Никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что‑то ещё попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода, поэтому я здесь проблемы не вижу», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал. Клуб уведомил делегата матча о произошедшем.

