Победитель ЧМ-2018 Кимпембе хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

Защитник клуба «Катар СК» Преснел Кимпембе заявил о желании выступить на чемпионате мира — 2026. В 2018 году в составе сборной Франции он стал победителем мирового первенства.

— Ты стал чемпионом мира в 2018 году, но не участвовал в мировом первенстве 2022 года. Является ли выступление на ЧМ-2026 твоей целью?

— Да, разумеется. Пока я играю, у меня будут цели, даже если это осложняется моим длительным отсутствием [в национальной команде]. Никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день, поэтому всегда нужно верить. Будет очень сложно, но почему бы и нет?

— Является ли Франция фаворитом чемпионата мира 2026 года?

— Понятия не имею, есть несколько сильных команд, нужно проявлять уважение, рассуждая об этом. Чемпионат мира никогда не бывает простым. Там будут все лучшие сборные, надеюсь, что Франция сможет выиграть ещё один чемпионат мира, даже если это будет непросто, потому что на титул много претендентов, — приводит слова Кимпембе Tribal Football со ссылкой на Flashscore.