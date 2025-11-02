Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, состоялись два матча 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 2 ноября:

«Волга» Ульяновск – «Родина» – 1:2;

«Спартак» Кострома – «Черноморец» – 3:1.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», на счету которого 33 очка после 16 матчей. Вторую строчку занимает воронежский «Факел», у которого такое же количество очков. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Спартак» Кострома (33) и «Родина» (30). Замыкает турнирную таблицу «Чайка» из Песчанокопского с 11 очками после 16 встреч.