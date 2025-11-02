Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев: не назвал бы нас фаворитами матча со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о раскладе сил перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'    

— Не назвал бы нас фаворитами. «Спартак» — очень хорошая команда, очень сильные футболисты. Важно не дать им раскрыть сильные стороны.

Конечно, каждый тренер хочет не пропускать. У нас очень хорошая группа атаки. И если мы играем «на ноль», у нас всегда есть моменты впереди и шансы на победу. Но сегодня будет самый серьёзный соперник в плане атаки в последних матчах.

«Спартак» очень хорошо играет под давлением, индивидуально сильные футболисты. Важно справиться с их давлением. Кто выиграет центр поля, тот и будет иметь преимущество.

— А слабые стороны «Спартака»?
— Образцовый матч был год назад, когда мы выиграли в Москве. Там мы полностью выиграли центр поля.

— Кто станет главной проблемой в вашей команде для соперника?
— Надеюсь, мы станем проблемой как команда, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

