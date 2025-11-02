Тренер «Краснодара» Мусаев: не назвал бы нас фаворитами матча со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о раскладе сил перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

— Не назвал бы нас фаворитами. «Спартак» — очень хорошая команда, очень сильные футболисты. Важно не дать им раскрыть сильные стороны.

Конечно, каждый тренер хочет не пропускать. У нас очень хорошая группа атаки. И если мы играем «на ноль», у нас всегда есть моменты впереди и шансы на победу. Но сегодня будет самый серьёзный соперник в плане атаки в последних матчах.

«Спартак» очень хорошо играет под давлением, индивидуально сильные футболисты. Важно справиться с их давлением. Кто выиграет центр поля, тот и будет иметь преимущество.

— А слабые стороны «Спартака»?

— Образцовый матч был год назад, когда мы выиграли в Москве. Там мы полностью выиграли центр поля.

— Кто станет главной проблемой в вашей команде для соперника?

— Надеюсь, мы станем проблемой как команда, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».