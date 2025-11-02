Бывший футболист «Барселоны» подписал контракт с клубом из ОАЭ

Испанский вингер Кристиан Тельо пополнил состав «Палм Сити» из второго дивизиона ОАЭ. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

«Палм Сити» борется за выход в высший дивизион первенства страны, в клубе надеются, что опыт Тельо поможет им в достижении этой цели.

Тельо является воспитанником «Барселоны» и «Эспаньола». На взрослом уровне он также защищал цвета «Порту», «Фиорентины», «Бетиса», «Лос-Анджелеса», представлял саудовские клубы «Аль-Фатех» и «Аль-Ороба».

В составе «блауграны» Тельо становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В «Бетисе» он также брал Кубок Испании, а с «Лос-Анджелесом» становился чемпионом МЛС и победителем регулярного чемпионата.