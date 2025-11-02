Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Ахматом» в 14-м туре РПЛ

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Ахматом» в 14-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал результат встречи 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

— Очень рад, это была одна из важнейших игр, которая определяла наше будущее, куда мы пойдём — наверх для самоутверждения бороться или же в середину таблицы. Честно, меня удивило качество игры в первом тайме, удивило в положительную сторону, что бывает очень редко. Я всегда уверен в своих футболистах, но то, что будет создано столько моментов с крепким, дисциплинированным, боевитым «Ахматом», меня очень удивило. Считаю, что по созданным моментам в первом тайме мы могли себе упростить игру — забивать второй гол и спокойно входить в перерыв.

— Теперь вам будет сложно определять стартовый состав?
— Сказал ребятам, что теперь неизвестно, кто будет играть в следующем матче с «Краснодаром». Единственным минусом в этой игре была травма Максима Петрова. Я всегда говорю своим игрокам, что умышленно идти на такие фолы нет смысла. Футболист «Ахмата» Ндонг сыграл некрасиво. При счете 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт… Макс пропустит следующую игру, посмотрим, как быстро он сможет вернуться, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает четвёртое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).

Материалы по теме
Талалаев идеально начал голевую атаку! «Балтика» чудесна, а Черчесов снова уступил. Видео
Талалаев идеально начал голевую атаку! «Балтика» чудесна, а Черчесов снова уступил. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android