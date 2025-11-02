Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Ахматом» в 14-м туре РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал результат встречи 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:0).

— Очень рад, это была одна из важнейших игр, которая определяла наше будущее, куда мы пойдём — наверх для самоутверждения бороться или же в середину таблицы. Честно, меня удивило качество игры в первом тайме, удивило в положительную сторону, что бывает очень редко. Я всегда уверен в своих футболистах, но то, что будет создано столько моментов с крепким, дисциплинированным, боевитым «Ахматом», меня очень удивило. Считаю, что по созданным моментам в первом тайме мы могли себе упростить игру — забивать второй гол и спокойно входить в перерыв.

— Теперь вам будет сложно определять стартовый состав?

— Сказал ребятам, что теперь неизвестно, кто будет играть в следующем матче с «Краснодаром». Единственным минусом в этой игре была травма Максима Петрова. Я всегда говорю своим игрокам, что умышленно идти на такие фолы нет смысла. Футболист «Ахмата» Ндонг сыграл некрасиво. При счете 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт… Макс пропустит следующую игру, посмотрим, как быстро он сможет вернуться, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает четвёртое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).