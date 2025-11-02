«Краснодар» — «Спартак»: Черников открыл счёт на 18-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счёт в матче, первым успев сыграть на добивании.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на 10-й минуте, нападающий краснодарцев Джон Кордоба забил после подачи полузащитника Эдуарда Сперцяна со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства VAR.

После 13 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 29 очков и занимает третье место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке. На первом месте в чемпионате находится московский ЦСКА, в активе красно-синих 30 очков.