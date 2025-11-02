Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Станкович получил жёлтую после недовольства арбитром в матче «Краснодар» — «Спартак»

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'    

Главный тренер красно-белых Деян Станкович получил предупреждение на 19-й минуте. По всей видимости, Станкович был недоволен тем, что главный судья матча Кирилл Левников не зафиксировал фол Лукаса Оласы на Кристофере Мартинсе перед голевой атакой «Краснодара».

На 18-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счёт, первым успев сыграть на добивании.

После 13 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 29 очков и занимает третье место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке. На первом месте в чемпионате находится московский ЦСКА, в активе красно-синих 30 очков.

