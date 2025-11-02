«Сами себе «привезли». Тренер «Ахмата» Черчесов прокомментировал поражение от «Балтики»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла калининградской «Балтике» со счётом 0:2 и объяснил замену полузащитника Мануэла Келиану на 28-й минуте встречи.

— Первые слова команде после игры?

— Первые слова — о том, что через 45 минут отъезд. А по игре потом поговорим, сейчас смысла нет. Спокойно поражения нельзя воспринимать, другое дело, что мы готовились к определённой игре, такую и получили. Моменты были и у нас, и у соперника, но пропустили два гола с аута, сами себе «привезли». Это немножко настораживает.

Ранняя замена Келиану связана с тем, что человек недорабатывал. Когда мы его заменили, команда больше взяла под контроль середину поля. Что касается удаления (Георгия Мелкадзе на 59-й минуте. – Прим. «Чемпионата»), я не видел. Заранее всегда говорю судье, что в другом моменте также могли показать красную карточку, а в итоге не было и жёлтой. Пошло: и лупят, и лупят. И наши игроки, и их. Но нам надо исправлять свои ошибки, вдесятером ты играешь или меньше, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. «Балтика» набрала 27 очков и занимает четвёртое место. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).