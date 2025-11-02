Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «МЮ» Эрик тен Хаг может возглавить «Вулверхэмптон» — talkSPORT

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить «Вулверхэмптон». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, есть ряд кандидатов, имеющих шансы продолжить карьеру в клубе из графства Западный Мидленд. Другими кандидатами на данный пост являются Брендан Роджерс и Уле-Гуннар Сульшер. Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Сержиу Консейсау также входят в данный список. Ранее главным тренером «волков» был Витор Перейра.

После 10 матчей нынешнего розыгрыша высшего дивизиона чемпионата Англии «Вулверхэмптон» набрал два очка и занимает последнее, 20-е место, отставая от 17-й строчки на восемь очков.

