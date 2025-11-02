Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 2 ноября, календарь, таблица

В воскресенье, 2 ноября, состоялись три матча в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 2 ноября:

«Оренбург» — «Сочи» — 3:1;

«Балтика» — «Ахмат» — 2:0;

«Краснодар» — «Спартак» Москва — 2:1.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.