«Ахмат» Черчесова не побеждает шесть матчей подряд

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Тем самым команда Станислава Черчесова не может победить на протяжении шести матчей во всех турнирах.

В последний раз грозненцы побеждали больше месяца назад, 27 сентября обыграв «Акрон» со счётом 3:0 в рамках 10-го тура РПЛ. После этого «Ахмат» проиграл «Оренбургу» (0:1) и казанскому «Рубину» — 3:3 (3:4 пен.) в Кубке России. В чемпионате страны они уступили «Краснодару» (0:2), «Сочи» (2:4), «Балтике» (0:2) и сыграли вничью с московским «Динамо» (2:2).

После 14 матчей чемпионата России «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков.