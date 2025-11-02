Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 2 ноября, завершился 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 14-го тура РПЛ-2025/2026
31 октября, пятница:
ЦСКА — «Пари НН»— 2:0.
1 ноября, суббота:
«Рубин» — «Динамо» Москва — 0:0;
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 2:0;
«Зенит» — «Локомотив» — 2:0;
«Ростов» — «Акрон» — 0:1.
2 ноября, воскресенье:
«Оренбург» — «Сочи» — 3:1;
«Балтика» — «Ахмат» — 2:0;
«Краснодар» — «Спартак» — 2:1.
По итогам 14-го тура РПЛ первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.