Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 2 ноября, завершился 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 14-го тура РПЛ-2025/2026

31 октября, пятница:

ЦСКА — «Пари НН»— 2:0.

1 ноября, суббота:

«Рубин» — «Динамо» Москва — 0:0;

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 2:0;

«Зенит» — «Локомотив» — 2:0;

«Ростов» — «Акрон» — 0:1.

2 ноября, воскресенье:

«Оренбург» — «Сочи» — 3:1;

«Балтика» — «Ахмат» — 2:0;

«Краснодар» — «Спартак» — 2:1.

По итогам 14-го тура РПЛ первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.