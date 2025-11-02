Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Балтики» Бориско: очень рад, что сыграл 100 матчей именно в этом клубе

Вратарь «Балтики» Бориско: очень рад, что сыграл 100 матчей именно в этом клубе
Комментарии

Вратарь «Балтики» Максим Бориско высказался о достижении отметки в 100 проведённых матчей за свою нынешнюю команду. Это произошло во встрече 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

— Очень рад, что сыграл 100 матчей именно в этом клубе, для меня он стал вторым домом. Спасибо игрокам и команде, которые помогают мне играть «на ноль».

Особенно сложно было в начале второго тайма, было несколько ударов. Когда выручаешь команду, получаешь вдохновение, думаешь, что тебе всё по силам.

— Всё прошло по сценарию вашей команды?
— Да, всё было по сценарию. Мы хорошо держали мяч, у нас было преимущество всю игру, — сказал Бориско в эфире «Матч ТВ».

