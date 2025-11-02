Вратарь «Балтики» Бориско: очень рад, что сыграл 100 матчей именно в этом клубе

Вратарь «Балтики» Максим Бориско высказался о достижении отметки в 100 проведённых матчей за свою нынешнюю команду. Это произошло во встрече 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

— Очень рад, что сыграл 100 матчей именно в этом клубе, для меня он стал вторым домом. Спасибо игрокам и команде, которые помогают мне играть «на ноль».

Особенно сложно было в начале второго тайма, было несколько ударов. Когда выручаешь команду, получаешь вдохновение, думаешь, что тебе всё по силам.

— Всё прошло по сценарию вашей команды?

— Да, всё было по сценарию. Мы хорошо держали мяч, у нас было преимущество всю игру, — сказал Бориско в эфире «Матч ТВ».