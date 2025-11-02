Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Защитник «Сочи» Магаль: у нас хорошая команда, надо только продолжать верить в свои силы

Защитник «Сочи» Руслан Магаль после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3) высказался о нынешнем турнирном положении своей команды. На данный момент сочинцы находятся на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9'     2:0 Игнатов – 37'     2:1 Камано – 40'     3:1 Томпсон – 62'    

— Начали игру не очень удачно, много разыгрывали мяч от ворот, не доводили его за спину, получалось, что соперник делал либо подбор, либо перехват и сразу атаковал. Надо было отодвинуть игру от своих ворот. Очень много борьбы и подборов проиграли, в итоге все голы с подборов и случились.

— Гол Томпсона — ключевой момент?
— Если бы забили гол сразу, интрига вернулась бы, мы бы больше осаждали их ворота. Но после 3:1 им стало полегче.

— Большое количество травм сказывается?
— У нас хорошая команда, надо только продолжать верить в свои силы, показывать это на поле, как это было в матче с «Ахматом». Так что дело не в травмах.

— До конца года осталось четыре матча, три из которых домашние. Скрытые финалы для вас?
— Понимаю, что это финалы для нас. И сегодня был финал, и с «Ахматом» была важнейшая игра. Будем настраиваться только на победу, чтобы забрать максимальное количество очков в этих играх. Это позволит уйти в отпуск в хорошем настроении, а на сборах уже отлично подготовиться к весенней части сезона и дать хороший результат, — приводит слова Магаля «Матч ТВ».

