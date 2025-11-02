Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто из «Спартака» сидел у окна, которое разбили до матча с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Стали известны футболисты «Спартака», сидевшие возле окна автобуса, которое было разбито перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречаются с «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

По информации комментаторов матча, озвученной во время прямой трансляции, на двух местах возле разбитого окна в автобусе сидели футболисты Игорь Дмитриев и Роман Зобнин. 21-летний Дмитриев начал матч в стартовом составе красно-белых.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал. Клуб уведомил делегата матча о произошедшем.

Огненная концовка матча «Краснодар» — «Спартак»! Команда Мусаева вышла в лидеры РПЛ
Live
Огненная концовка матча «Краснодар» — «Спартак»! Команда Мусаева вышла в лидеры РПЛ
Новости. Футбол
