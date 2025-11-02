Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Борнмут, результат матча 2 ноября 2025, счёт 3:1, 10-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Манчестер Сити» переиграл «Борнмут» в матче 10-го тура АПЛ, Холанд оформил дубль
Аудио-версия:
Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Борнмут». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Холанд – 17'     1:1 Адамс – 25'     2:1 Холанд – 33'     3:1 О'Райли – 60'    

Холанд вывел хозяев поля вперёд на 17-й минуте, Тайлер Адамс на 25-й минуте сравнял счёт. На 32-й минуте Холанд оформил дубль, Нико О'Райли на 60-й минуте забил третий мяч «горожан».

После этой игры «Манчестер Сити» с 19 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» с 18 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «горожане» 9 ноября примут на своём поле «Ливерпуль», «вишни» в тот же день на выезде встретятся с «Астон Виллой».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
