«Манчестер Сити» переиграл «Борнмут» в матче 10-го тура АПЛ, Холанд оформил дубль

Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Борнмут». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Холанд вывел хозяев поля вперёд на 17-й минуте, Тайлер Адамс на 25-й минуте сравнял счёт. На 32-й минуте Холанд оформил дубль, Нико О'Райли на 60-й минуте забил третий мяч «горожан».

После этой игры «Манчестер Сити» с 19 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» с 18 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «горожане» 9 ноября примут на своём поле «Ливерпуль», «вишни» в тот же день на выезде встретятся с «Астон Виллой».