«Краснодар» вдевятером одолел «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали действующие чемпионы страны.

На 10-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил после подачи полузащитника Эдуарда Сперцяна со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства VAR. На 18-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счёт в матче, первым успев сыграть на добивании. На 59-й минуте после продолжительной атаки преимущество чёрно-зелёных удвоил Кордоба. На 88-й минуте колумбиец получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 90-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отыграл один мяч. На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник Дуглас Аугусто.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.