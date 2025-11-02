Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Спартак, результат матча 2 ноября 2025, счёт 2:1, 14-й тур РПЛ — 2025/2026

«Краснодар» вдевятером одолел «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали действующие чемпионы страны.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

На 10-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил после подачи полузащитника Эдуарда Сперцяна со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства VAR. На 18-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счёт в матче, первым успев сыграть на добивании. На 59-й минуте после продолжительной атаки преимущество чёрно-зелёных удвоил Кордоба. На 88-й минуте колумбиец получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 90-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отыграл один мяч. На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник Дуглас Аугусто.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
