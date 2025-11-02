Скончался итальянский наставник Джованни Галеоне. Он тренировал Гасперини и Аллегри

На 85-м году жизни скончался итальянский тренер Джованни Галеоне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Он руководил «Наполи», «Удинезе» и «Комо».

Отметим, Галеоне успел потренировать наставников «Ромы» и «Милана» Джан Пьеро Гасперини и Массимилиано Аллегри соответственно. Оба специалиста тепло отзывались о Галеоне, называя его своим учителем в тренерском деле. Кроме того, итальянец раскрыл талант Дженнаро Гаттузо и Марко Джампаоло.

Самым большим успехом в карьере Галеоне стала победа в Серии B с «Пескарой» в сезоне-1986/1987. За этот же клуб из одноимённого города выступал действующий тренер «россонери» Аллегри.