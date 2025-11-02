Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скончался итальянский наставник Джованни Галеоне. Он тренировал Гасперини и Аллегри

Скончался итальянский наставник Джованни Галеоне. Он тренировал Гасперини и Аллегри
Комментарии

На 85-м году жизни скончался итальянский тренер Джованни Галеоне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Он руководил «Наполи», «Удинезе» и «Комо».

Отметим, Галеоне успел потренировать наставников «Ромы» и «Милана» Джан Пьеро Гасперини и Массимилиано Аллегри соответственно. Оба специалиста тепло отзывались о Галеоне, называя его своим учителем в тренерском деле. Кроме того, итальянец раскрыл талант Дженнаро Гаттузо и Марко Джампаоло.

Самым большим успехом в карьере Галеоне стала победа в Серии B с «Пескарой» в сезоне-1986/1987. За этот же клуб из одноимённого города выступал действующий тренер «россонери» Аллегри.

Материалы по теме
Аллегри — перед игрой с «Ромой»: думаю, будет очень хороший матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android