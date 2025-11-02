Кордоба установил уникальное для «Краснодара» достижение, удалившись в игре со «Спартаком»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба установил уникальное для клуба достижение, забив гол, оформив результативную передачу и получив красную карточку в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара» с голом, результативной передачей и красной карточкой в одном матче РПЛ. На 18-й минуте колумбиец ассистировал полузащитнику Александру Черникову, на 59-й минуте отметился голом, а на 88-й минуте покинул поле из-за удаления.
За последние три сезона РПЛ у Кордобы уже четыре красные карточки – больше всех в лиге.
