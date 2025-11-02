Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» выиграл лишь 1 из 7 матчей против команд из верхней части таблицы РПЛ в сезоне

«Спартак» выиграл лишь 1 из 7 матчей против команд из верхней части таблицы РПЛ в сезоне
Комментарии

«Спартак» со счётом 1:2 уступил «Краснодару» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые в нынешнем сезоне чемпионата России одержали лишь одну победу в семи встречах с командами из верхней половины турнирной таблицы. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

Помимо того, все свои четыре поражения в текущей кампании «Спартак» потерпел в матчах с клубами из верхней части таблицы: в этих встречах соперниками красно-белых были «Балтика» (0:3), «Локомотив» (2:4), ЦСКА (2:3), теперь эту серию пополнил и «Краснодар». Лишь пять очков из 22 красно-белые добыли в играх с командами из верхней части таблицы.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в РПЛ.

Материалы по теме
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android