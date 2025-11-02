«Спартак» выиграл лишь 1 из 7 матчей против команд из верхней части таблицы РПЛ в сезоне
«Спартак» со счётом 1:2 уступил «Краснодару» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые в нынешнем сезоне чемпионата России одержали лишь одну победу в семи встречах с командами из верхней половины турнирной таблицы. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
Помимо того, все свои четыре поражения в текущей кампании «Спартак» потерпел в матчах с клубами из верхней части таблицы: в этих встречах соперниками красно-белых были «Балтика» (0:3), «Локомотив» (2:4), ЦСКА (2:3), теперь эту серию пополнил и «Краснодар». Лишь пять очков из 22 красно-белые добыли в играх с командами из верхней части таблицы.
На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в РПЛ.
