«Спартак» выиграл лишь 1 из 7 матчей против команд из верхней части таблицы РПЛ в сезоне

«Спартак» со счётом 1:2 уступил «Краснодару» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые в нынешнем сезоне чемпионата России одержали лишь одну победу в семи встречах с командами из верхней половины турнирной таблицы. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Помимо того, все свои четыре поражения в текущей кампании «Спартак» потерпел в матчах с клубами из верхней части таблицы: в этих встречах соперниками красно-белых были «Балтика» (0:3), «Локомотив» (2:4), ЦСКА (2:3), теперь эту серию пополнил и «Краснодар». Лишь пять очков из 22 красно-белые добыли в играх с командами из верхней части таблицы.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в РПЛ.