Арбитр Федотов оценил удаление Аугусто в матче «Краснодар» – «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали действующие чемпионы страны.

«Что касается удаления Аугусто, тут всё понятно – первая карточка была за попадание рукой по лицу, вторую сразу же – за неспортивное поведение, он откинул мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.