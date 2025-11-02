Скидки
Арбитр Федотов раскритиковал удаление Джона Кордобы в матче «Краснодар» — «Спартак»

Арбитр Федотов раскритиковал удаление Джона Кордобы в матче «Краснодар» — «Спартак»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал решение судьи Кирилла Левникова удалить нападающего Джона Кордобу на 88-й минуте матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Спартак» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Первая жёлтая карточка Кордобе – решение резервного арбитра. А он не разобрался, хотя Левников вообще дал принцип преимущества. И в этот момент резервный сказал, что было попадание рукой по лицу. Это ошибка. Там вообще ничего не было! Рука у Кордобы в естественном положении, а игрок «Спартака» сам наткнулся на руку Кордобы, которая даже не была согнута в локте. Что касается второй карточки Кордобы, нарушение зафиксировал ассистент, а не Левников. Повторы не самые лучшие, однако по лицу Литвинову попал – ассистенту тут надо доверять. Но удаление в итоге получилось неправильным, так как первая жёлтая карточка ошибочная», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

