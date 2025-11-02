«Болонья» обыграла «Парму» в 10-м туре Серии А

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Парма» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» (Парма, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кевин Боначина. Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Адриан Бернабе на первой минуте. Нападающий гостей

Сантьяго Кастро сравнял счёт на 17-й минуте. На 35-й минуте хавбек «Пармы» Кристиан Ордоньес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме на 68-й минуте Кастро оформил дубль и вывел вперёд свою команду. Защитник «Болоньи» Хуан Миранда отличился в конце встречи на 90+2-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 3:1.

После 10 матчей «Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Парма» располагается на 16-й строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал семь очков.