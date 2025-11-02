Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Парма — Болонья, результат матча 2 ноября 2025, счет 1:3, 10-й тур Серии А 2025/2026

«Болонья» обыграла «Парму» в 10-м туре Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Парма» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» (Парма, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кевин Боначина. Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 3
Болонья
Болонья
1:0 Бернабе – 1'     1:1 Кастро – 17'     1:2 Кастро – 68'     1:3 Миранда – 90+2'    
Удаления: Ордоньес – 35' / нет

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Адриан Бернабе на первой минуте. Нападающий гостей
Сантьяго Кастро сравнял счёт на 17-й минуте. На 35-й минуте хавбек «Пармы» Кристиан Ордоньес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме на 68-й минуте Кастро оформил дубль и вывел вперёд свою команду. Защитник «Болоньи» Хуан Миранда отличился в конце встречи на 90+2-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 3:1.

После 10 матчей «Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Парма» располагается на 16-й строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал семь очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
