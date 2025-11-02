Четыре игрока «Краснодара», включая Кордобу, дисквалифицированы на матч РПЛ с «Балтикой»

Четыре футболиста «Краснодара» были дисквалифицированы на матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» по результатам встречи 14-го тура, в котором чёрно-зелёные победили московский «Спартак» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Левников удалил двух игроков «Краснодара» Джона Кордобу и Дугласа Аугусто в концовке игры. Защитнику Диего Косте и полузащитнику Никите Кривцову были показаны предупреждения, ставшие для обоих четвёртыми в сезоне.

Таким образом, все четверо пропустят матч «Краснодара» с «Балтикой». Встреча 15-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 9 ноября.