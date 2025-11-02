Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Спартака» Станкович высказался о поражении в матче с «Краснодаром»

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные уступили «Краснодару» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Можно любой план готовить на игру. Футболисты выходят и пытаются его реализовать. «Краснодару» нужно отдать должное: боевой футбол, они практически не рисковали. Нам не удалось сегодня реализовать то, что мы хотели. Соперник нам не позволил.

Во втором тайме получалось больше, но второй мяч обескуражил команду. «Краснодар» сегодня молодцы. Отдаю им должное. Счёт на табло, что тут обсуждать. 2:1 — это победа «Краснодара», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.

