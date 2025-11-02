«Барселона» победила «Эльче» в Ла Лиге, Ямаль и Рашфорд забили

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Сесма Эспиноса. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

На девятой минуте вингер Ламин Ямаль вывел «Барселону» вперёд. На 11-й минуте форвард Ферран Торрес удвоил преимущество каталонцев. На 42-й минуте нападающий «Эльче» Рафаэль Мир отыграл один мяч. На 61-й минуте свой гол забил форвард «Барселоны» Маркус Рашфорд.

«Барселона» вернулась на второе место в таблице Ла Лиги, доведя число очков до 25 в 11 играх. Отставание от мадридского «Реала» составляет пять очков. «Эльче» располагается на девятой строчке в чемпионате Испании с 14 очками.