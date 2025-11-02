Деян Станкович прокомментировал ситуацию с разбитым окном автобуса «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о ситуации с разбитым стеклом клубного автобуса красно-белых перед игрой 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

— Не повлияло ли на настроение команды то, что произошло с автобусом?

— Ничего не произошло, поверьте мне. В других странах бывают вещи серьёзнее. Может, камушек попал в стекло. Я не хотел бы эту тему развивать. Чувствую себя здесь в безопасности, нас приняли хорошо, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.