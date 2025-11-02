Скидки
Главная Футбол Новости

Деян Станкович прокомментировал ситуацию с разбитым окном автобуса «Спартака»

Деян Станкович прокомментировал ситуацию с разбитым окном автобуса «Спартака»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о ситуации с разбитым стеклом клубного автобуса красно-белых перед игрой 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Не повлияло ли на настроение команды то, что произошло с автобусом?
— Ничего не произошло, поверьте мне. В других странах бывают вещи серьёзнее. Может, камушек попал в стекло. Я не хотел бы эту тему развивать. Чувствую себя здесь в безопасности, нас приняли хорошо, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

