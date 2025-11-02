Станкович ответил, почему выпустил Мартинса, а не Маркиньоса на матч с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные уступили «Краснодару» со счётом 1:2, ответил на вопрос, почему в стартовом составе вышел полузащитник Кристофер Мартинс, а не нападающий Маркиньос.

— Может, было ошибкой выпустить Мартинса, а не Маркиньоса?

— У нас какое-то время есть проблемы со здоровьем футболистов. Мартинса и Маркиньоса последние два месяца что-то беспокоит. Не ищу здесь каких-то отговорок или причин. Посчитал, что Мартинс лучше готов. Но есть ещё соперник, который не позволяет тебе что-то делать. У нас немало проблем, но это не умаляет заслуг «Краснодара». Они заслуженно победили. Мы готовили определённый план, но он не сработал. Если бы не подарили второй гол, могло завершиться иначе. Ву, Денисов, Литвинов и Дмитриев бились сегодня как львы, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.