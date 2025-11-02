Главный тренер «Спартака» Станкович: Ву провёл прекрасный матч против Кордобы
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника своей команды Кристофера Ву в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
— Кажется, что Ву проиграл всю борьбу Кордобе. И что по восстановлению Джику?
— Джику продолжает восстановление. Посмотрим. Надеемся, что он восстановится. Ву провёл прекрасный матч против очень сильного нападающего, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Кристофер Ву выступает за красно-белых с сентября 2025 года. На данный момент в активе футболиста семь матчей за «Спартак».
На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:17
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:01
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:45