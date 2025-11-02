Главный тренер «Спартака» Станкович: Ву провёл прекрасный матч против Кордобы

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника своей команды Кристофера Ву в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

— Кажется, что Ву проиграл всю борьбу Кордобе. И что по восстановлению Джику?

— Джику продолжает восстановление. Посмотрим. Надеемся, что он восстановится. Ву провёл прекрасный матч против очень сильного нападающего, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кристофер Ву выступает за красно-белых с сентября 2025 года. На данный момент в активе футболиста семь матчей за «Спартак».

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.