Червиченко: «Краснодар» был намного лучше «Спартака», катал как хотел

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичная команда уступила «Краснодару» со счётом 1:2.

«В первом тайме «Краснодар» загнал «Спартак», катал как хотел. Один гол не засчитали. Но в первом тайме «Спартак» ничего не смог сделать. После 2:0 «Краснодар» удерживал счёт, и могло показаться, что «Спартак» ожил. Но забитые мячи плюс штанги и все моменты — конечно, «Краснодар» был намного сильнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.