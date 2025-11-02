Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Червиченко: «Краснодар» был намного лучше «Спартака», катал как хотел

Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичная команда уступила «Краснодару» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«В первом тайме «Краснодар» загнал «Спартак», катал как хотел. Один гол не засчитали. Но в первом тайме «Спартак» ничего не смог сделать. После 2:0 «Краснодар» удерживал счёт, и могло показаться, что «Спартак» ожил. Но забитые мячи плюс штанги и все моменты — конечно, «Краснодар» был намного сильнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.

Комментарии
