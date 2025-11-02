Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Полузащитник «Краснодара» Черников: хотелось сыграть со «Спартаком» «на ноль»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил, что ему не понравилось в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Можете объяснить, что случилось в концовке?
— Думаю, что это эмоции, но самое главное, что мы смогли довести дело до трёх очков. Да, такое случается, эмоции — часть игры, но мы двигаемся дальше.

Пропущенный гол? Неприятное послевкусие, хотелось сыграть «на ноль». Мы практически ничего не давали создавать «Спартаку», особенно в первом тайме. Да, во втором тайме они уже начали создавать подходы опасные. Но тем не менее была командная работа, которой мы довольны, заслуженные три очка, — сказал Черников в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
