Полузащитник «Краснодара» Черников: хотелось сыграть со «Спартаком» «на ноль»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил, что ему не понравилось в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

— Можете объяснить, что случилось в концовке?

— Думаю, что это эмоции, но самое главное, что мы смогли довести дело до трёх очков. Да, такое случается, эмоции — часть игры, но мы двигаемся дальше.

Пропущенный гол? Неприятное послевкусие, хотелось сыграть «на ноль». Мы практически ничего не давали создавать «Спартаку», особенно в первом тайме. Да, во втором тайме они уже начали создавать подходы опасные. Но тем не менее была командная работа, которой мы довольны, заслуженные три очка, — сказал Черников в эфире «Матч ТВ».