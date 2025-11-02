Полузащитник «Краснодара» Черников: хотелось сыграть со «Спартаком» «на ноль»
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил, что ему не понравилось в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
— Можете объяснить, что случилось в концовке?
— Думаю, что это эмоции, но самое главное, что мы смогли довести дело до трёх очков. Да, такое случается, эмоции — часть игры, но мы двигаемся дальше.
Пропущенный гол? Неприятное послевкусие, хотелось сыграть «на ноль». Мы практически ничего не давали создавать «Спартаку», особенно в первом тайме. Да, во втором тайме они уже начали создавать подходы опасные. Но тем не менее была командная работа, которой мы довольны, заслуженные три очка, — сказал Черников в эфире «Матч ТВ».
