Нападающий «Манчестер Сити» Холанд повторил достижение Суареса и Фаулера в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Это четвёртая домашняя игра норвежца в АПЛ подряд, в которой он забил более одного гола, тем самым он повторил достижение Луиса Суареса и Робби Фаулера, сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Холанд – 17' 1:1 Адамс – 25' 2:1 Холанд – 33' 3:1 О'Райли – 60'
Норвежец отметился дублем в четырёх домашних матчах «горожан» подряд: это случилось в играх с «Манчестер Юнайтед (3:0), «Бёрнли» (5:1), «Эвертоном» (2:0), теперь эту серию пополнила и встреча с «вишнями».
После этой игры «Манчестер Сити» с 19 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
