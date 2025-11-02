Нападающий «Манчестер Сити» Холанд повторил достижение Суареса и Фаулера в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Это четвёртая домашняя игра норвежца в АПЛ подряд, в которой он забил более одного гола, тем самым он повторил достижение Луиса Суареса и Робби Фаулера, сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

Норвежец отметился дублем в четырёх домашних матчах «горожан» подряд: это случилось в играх с «Манчестер Юнайтед (3:0), «Бёрнли» (5:1), «Эвертоном» (2:0), теперь эту серию пополнила и встреча с «вишнями».

После этой игры «Манчестер Сити» с 19 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.