«У меня это вызывает смех». Кордоба — об удалении в матче со «Спартаком»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Колумбиец получил две жёлтые карточки от арбитра Кирилла Левникова на 84-й и 88-й минутах встречи.

«Что хотите от меня услышать? У меня это даже вызывает смех, пусть меня остановят другим способом. Я очень горд за свою команду, партнёров по команде. На протяжении всего матча мы превосходили соперника, пока не сделали свою работу.

Почему должна активироваться условная дисквалификация? Не было ничего агрессивного, это игровые моменты. В первом [моменте] точно не было нарушения на жёлтую, во втором — не знаю. Никакой агрессии от меня не было.

Зачем мне говорить о судействе? Это могут наблюдать все. Защитник «Спартака» сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему показали жёлтую. Мне же — за первое нарушение, второе — сразу удаление. Не буду говорить об этом, хватит. Пусть ослабят меня как-то иначе, в игровых эпизодах. Но хватит делать таким образом, судейством», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.