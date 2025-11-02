Скидки
Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов объяснил поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов назвал причины поражения в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичная команда уступила «Краснодару» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«В очередной раз неудачно начали матч. Совершаем грубые ошибки, глупо теряем мяч, допускаем много атак на свои ворота. Не вошли в игру с первых минут: пытались контролировать, держать мяч, но не получалось совсем. Второй тайм был попроще, однако такая же ситуация привела ко второму голу «Краснодара». А потом, уже как обычно, начали спасать.

Это не хаос, это ошибки, которые приводят в атакам. Что такое хаос? Второй гол забивается после ошибки: все расставлены широко и пытаются спасти. Это не хаос, просто все бегут и пытаются спасти ворота. Так происходит потому, что мы ошибаемся», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.

