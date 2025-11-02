Игрок «Спартака» Литвинов допустил, что получил сотрясение мозга после удара в лицо

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов высказался об ударе в лицо, полученном в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

«Может, у меня небольшое сотрясение, чуть повело», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.