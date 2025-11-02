Защитник «Спартака» Литвинов высказался о двух удалениях игроков «Краснодара»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал удаление игроков «Краснодара» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась поражением столичного клуба со счётом 1:2. Красные карточки получили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Дуглас Аугусто.

«Нет смысла комментировать два удаления игроков «Краснодара». Игра руками по лицу, второе удаление — психи. Просто уже понимали, что всеми силами нужно идти вперёд. Получилось забить один, но второй не смогли», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.