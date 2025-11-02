«Страшновато. Непонятно, что прилетело». Дмитриев — об инциденте с автобусом «Спартака»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал инцидент с разбитым стеклом в автобусе, на котором красно-белые добирались на матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

«Страшновато. Непонятно, что прилетело. Потому что на камень непохоже», — заявил Дмитриев в эфире «Матч ТВ».

По информации комментаторов матча, озвученной во время прямой трансляции, на двух местах возле разбитого окна в автобусе сидели футболисты Игорь Дмитриев и Роман Зобнин. 21-летний Дмитриев начал матч в стартовом составе красно-белых.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал. Клуб уведомил делегата матча о произошедшем.