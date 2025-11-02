Скидки
Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Литвинов: «Спартак» сам виноват в поражении от «Краснодара» — судьи не забивают голы
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий касательно судейства в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Я уже не хочу говорить про них (судей. — Прим. «Чемпионата»). Когда у нас одни судьи говорят одно, другие — другое, вопросов к ним становится ещё больше. Кордоба получает жёлтую за первый момент. У меня кровь, её остановили. Резервный говорит: «Уходи с поля, стой здесь», боковой: «Выходи, там жёлтая». Они не могут разобраться? Но это всё вокруг футбола. Не судьи решают, не они забивают голы — мы сами виноваты», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

