Литвинов: «Спартак» сам виноват в поражении от «Краснодара» — судьи не забивают голы

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий касательно судейства в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Я уже не хочу говорить про них (судей. — Прим. «Чемпионата»). Когда у нас одни судьи говорят одно, другие — другое, вопросов к ним становится ещё больше. Кордоба получает жёлтую за первый момент. У меня кровь, её остановили. Резервный говорит: «Уходи с поля, стой здесь», боковой: «Выходи, там жёлтая». Они не могут разобраться? Но это всё вокруг футбола. Не судьи решают, не они забивают голы — мы сами виноваты», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.