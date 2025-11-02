Литвинов высказался об отставании «Спартака» в 10 очков от первого места в таблице РПЛ

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал отставание «Спартака» в 10 очков от первого места после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

— От первого места уже десять очков.

— Согласен, тяжёлая ситуация. Со своей стороны и со стороны ребят говорю, что все пытаются отдать всё. Ситуация тяжёлая, нужно выиграть несколько матчей подряд. У нас впереди сложный отрезок, но он может исправить многое. Календарь тяжёлый, много игр с командами, которые выше нас в таблице. Надеюсь, заберём там очки. Матчей ещё много, любая команда может претендовать, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 32 очками в 14 встречах. У «Спартака» 22 очка. Красно-белые располагаются на шестой строчке.